Зеленский поздравил Фиалу с началом председательства Чехии в Совете ЕС

КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Чехии Петра Фиалу с началом председательства его страны в Совете ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

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"Поздравляю Петра Фиалу с началом председательства Чехии в Совете ЕС. Желаем успехов в реализации амбициозных приоритетов председательства Чехии, ключевым из которых является поддержка Украины. Готовы к плодотворному сотрудничеству в реализации европейской повестки дня Украины", – написал Зеленский.

Напомним

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что послевоенное восстановление Украины станет одним из приоритетов для его страны во время председательства в Совете ЕС.