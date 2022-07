Исторический миг: в Верховной Раде установили флаг Евросоюза

КИЕВ. 1 июля. УНН. В сессионном зале Верховной Рады Украины установили флаг Европейского Союза. Также по видеосвязи в парламенте выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН.

Детали

"Исторический миг! Флаг Европейского Союза отныне в стенах Украинского парламента. Это была моя мечта. Она сбылась. И добавлю: Верховной Раде подходит флаг ЕС как по цвету, так и по смыслу", – написал глава ВР Руслан Стефанчук.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что флаг ЕС выносили под аплодисменты.

