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Украина имеет четкую европейскую перспективу: глава Еврокомиссии обратилась к Раде

Украина имеет четкую европейскую перспективу: глава Еврокомиссии обратилась к Раде

КИЕВ. 1 июля. УНН. У Украины очень четкая европейская перспектива, однако путь к членству в Европейском Союзе займет время и потребует работы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Верховной Раде по видеосвязи, передает УНН.

Цитата

"У Украины сейчас очень четкая европейская перспектива, и Украина является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз, что казалось почти невероятным всего пять месяцев назад", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Детали

Глава Еврокомиссии отметила, что Украину впереди ждет долгий путь к вступлению в Евросоюз, объяснив, что нашей стране необходимо провести как можно скорее много важнейших реформ.

"Европа будет на вашей стороне на каждом шагу, столько, сколько потребуется, пока вы не победите в войне, и до того момента, пока вы не переступите порог дверей, ведущих в наш ЕС", - заявила фон дер Ляйен.

Относительно необходимой работы, которую нужно провести, глава Еврокомиссии отметила, что речь идет о реформе Конституционного Суда, принятии закона о СМИ, внедрении новых законов, уменьшающих чрезмерное влияние олигархов, и назначении высших должностных лиц по борьбе с коррупцией.

Дополнение

В сессионном зале Верховной Рады Украины установили флаг Европейского Союза.

Источник: УНН
Теги: ЕС, ВР, Урсула фон дер Ляйен
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