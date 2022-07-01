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Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль подписали заявление о членстве Украины в ЕС

Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль подписали заявление о членстве Украины в ЕС

КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль подписали совместное заявление о полноценном членстве Украины в Европейском Союзе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Цитата

"Подписание этого заявления имеет значение сродни подписанию заявки на вступление на пятый день войны. Мы шли к кандидатству 115 дней. И путь к членству не должен длиться десятилетия", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Документ подписали во время заседания Верховной Рады, на котором в режиме онлайн также выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Заявление является свидетельством единства всех ветвей власти на пути европейской интеграции.

Премьер-министр Денис Шмигаль прокомментировал подписание совместного заявления. Он отметил, что вступление в Европейский Союз остается для Украины приоритетом.

"Несмотря на российскую агрессию и временную оккупацию части территорий, наша страна продолжала развиваться как устойчивая демократия и внедряла европейские стандарты", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

В сессионном зале Верховной Рады Украины установили флаг Европейского Союза. Также по видеосвязи в парламенте выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: УНН
Теги: ЕС, ВР
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