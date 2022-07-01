ВР упростила установление фактов рождения или смерти на территории с ЧП или военным положением

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада Украины упростила порядок установления фактов рождения или смерти на территории, где действует военное или чрезвычайное положение. Как сообщает в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, “за” проголосовали 264 народных депутата, передает УНН.

Детали

Законопроект предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс.

Согласно изменениям, заявление об установлении факта рождения (смерти) лица в пределах территории, на которой действует военное или чрезвычайное положение, может быть подано родителями, родственниками, их представителями или другими законными представителями ребенка в любой суд Украины, независимо от места жительства заявителя.

Такие дела суд рассматривает безотлагательно, а принятое судом решение подлежит немедленному исполнению. Решение суда об установлении факта рождения (смерти) лица внутри территории, где действует военное или чрезвычайное положение, может быть обжаловано в общем порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом. Обжалование решения не останавливает его исполнение.

Дополнение

Во время заседания Верховная Рада внесла изменения в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающих продление сроков административного взыскания.