Новости: Политика
1 июля 2022, 13:55 • Виктория Данильченко • 8280
Франция передаст Украине еще шесть гаубиц "Цезарь": Зеленский поблагодарил Макрона за усиление помощи
КИЕВ. 1 июля. УНН. Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за усиление помощи Украине в сфере безопасности. О бэтом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.
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"Благодарю моего друга Президента Эммануэля Макрона за усиление Францией помощи Украине в сфере безопасности. Сегодня она нам нужна как никогда", - написал Зеленский.
Добавим
Накануне Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция передаст Украине шесть гаубиц "Цезарь" и значительное количество бронетехники.
Источник: УНН
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