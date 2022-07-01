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Франция передаст Украине еще шесть гаубиц "Цезарь": Зеленский поблагодарил Макрона за усиление помощи

Франция передаст Украине еще шесть гаубиц "Цезарь": Зеленский поблагодарил Макрона за усиление помощи

КИЕВ. 1 июля. УНН. Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за усиление помощи Украине в сфере безопасности. О бэтом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

Цитата

"Благодарю моего друга Президента Эммануэля Макрона за усиление Францией помощи Украине в сфере безопасности. Сегодня она нам нужна как никогда", - написал Зеленский.

Добавим

Накануне Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция передаст Украине шесть гаубиц "Цезарь" и значительное количество бронетехники. 

Источник: УНН
Теги: Франция, Эммануэль Макрон
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