В кремле цинично прокомментировали свой удар по высотке с гражданскими в Одесской области

КИЕВ. 1 июля. УНН. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков прокомментировал сообщение о российском ракетном ударе по Одесской области, в результате которого был разрушен жилой дом и база отдыха, погибли по меньшей мере 20 местных жителей, в том числе 11-летний мальчик. Об этом сообщает росСМИ, информирует УНН.

Детали

По его словам, российские военнослужащие, вроде бы, работают по складах, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирование боеприпасов, "местах обучения наемников и нацелементов".

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"Я хочу вам еще раз напомнить слова президента и главнокомандующего рф о том, что вооруженные силы российской федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям и гражданской инфраструктуре", - заявил он.

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Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области. В результате вражеской атаки погибли 20 мирных жителей. Пострадало 38 человек (37 человек – жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха).

Минобороны рф заявляет, что Украина якобы готовит провокации для обвинения вооруженных сил российской федерации в применении химического оружия против гражданских людей. Ведомство также "предупреждает" Запад, ООН, Красный Крест и Организацию по запрещению химического оружия, что сообщения о подобных "провокациях" широко распространятся в западных СМИ и на разных интернет-ресурсах.