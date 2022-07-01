"Повестки" в суд через "Дію": Рада поддержала законопроект

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об осуществлении судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения. Им предлагается разрешить высылать сообщения о судах через сервис государственных услуг "Дія". Об этом сообщила народный депутат, глава партии “Слуга народа” Елена Шуляк в своем Telegram-канале, передает УНН.

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"Парламент поддержал законопроект об осуществлении судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения. Так, документом предусмотрено, что часть действий, связанных с судопроизводством, будут введены в электронной форме, в частности в "Дії", - написала Шуляк.

Детали

По ее словам, с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія), будет осуществляться:

· предоставление информации о суде, рассматривающем дело, стороне спора и предмете иска;

· месте, дате и времени судебного заседания;

· отражение и получение в электронной форме судебного решения по делу, исполнительного документа, выданного в форме электронного документа, лицом, являющимся стороной по делу.

"Отмечу, что предоставление в таком виде информации не будет иметь статус официального сообщения, но участник судебного процесса будет проинформирован и сможет в дальнейшем принять необходимые меры для защиты своих прав и интересов, в том числе получить официальную информацию о движении дела, о судебных решение по делу, ознакомиться с материалами дела и тому подобное", - отметила Шуляк.

Кроме того, она сообщила, что предоставляется возможность судьям собираться дистанционно для решения внутренних вопросов. Так, во время действия военного или чрезвычайного положения, а также во время действия карантина, установленного Кабмином с целью предотвращения распространения COVID-19, собрание судей может проводиться дистанционно в режиме видеоконференции.

Дополнение

Верховная Рада Украины во время заседания поддержала ряд важных технических евроинтеграционных законопроектов, которых от Украины ожидают европейские партнеры.