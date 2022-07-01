Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,40 -0,3759 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Даже полученная виза не гарантирует беспрепятственный въезд россиян в Украину - Енин
Даже полученная виза не гарантирует беспрепятственный въезд россиян в Украину - Енин
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2460

Правительство внесло изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет ВПЛ

Правительство внесло изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет ВПЛ

КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

«Внесены изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет ВПЛ. В частности, дополнен перечень документов, предоставляемых заявителем при обращении к субъекту предоставления социальной защиты в случае отсутствия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, справкой, выданной подразделениями Государственной миграционной службы Украины о предоставлении документов для дальнейшего оформления и получения паспорта гражданина Украины, и электронными документами лица, сформированными в мобильном приложении Единого государственного веб-портала электронных услуг («Дия»)», - сообщил Мельничук.

Дополнение

В Украине обновили перечень территорий, на основе которого внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают денежные выплаты. Сейчас в перечне 303 общины в восьми областях.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.