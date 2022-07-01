В Украине запустили программу эРобота: граждане смогут получить средства от государства для поддержки бизнеса

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине анонсировали запуск проекта «эРобота». Уже с сегодняшнего дня, 1 июля, можно подать заявку через портал Дия. Граждане смогут получить деньги от государства для поддержки бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, информирует УНН.

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«Запускаем проект «эРобота». Уже с сегодняшнего дня можно подать заявку через портал Дия. Гранты на создание собственного дела, расширение работы малого и среднего бизнеса, а также получение новых навыков для новой карьеры», - говорится в сообщении.

Детали

По его словам, проект создан для расширения малого и среднего бизнеса в Украине, а также для увеличения количества рабочих мест.

В настоящее время правительство разработало шесть программ грантового финансирования, среди них:

первая программа — гранты до 250 тыс. грн на любой микробизнес;

вторая — гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в области переработки;

третья и четвертая программы — гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га) и строительство новых теплиц (до 7 млн ​​грн);

пятая программа — гранты для стартапов в ИТ;

шестая — это гранты для обучения новым навыкам в сфере информационных технологий.

Дополнение

Украинцы, которые хотят запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты до 250 тысяч гривен в рамках новой правительственной программы "эРобота".