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В Украине запустили программу эРобота: граждане смогут получить средства от государства для поддержки бизнеса

В Украине запустили программу эРобота: граждане смогут получить средства от государства для поддержки бизнеса

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине анонсировали запуск проекта «эРобота». Уже с сегодняшнего дня, 1 июля, можно подать заявку через портал Дия. Граждане смогут получить деньги от государства для поддержки бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Запускаем проект «эРобота». Уже с сегодняшнего дня можно подать заявку через портал Дия. Гранты на создание собственного дела, расширение работы малого и среднего бизнеса, а также получение новых навыков для новой карьеры», - говорится в сообщении.

Детали 

По его словам, проект создан для расширения малого и среднего бизнеса в Украине, а также для увеличения количества рабочих мест.

В настоящее время правительство разработало шесть программ грантового финансирования, среди них:

  • первая программа — гранты до 250 тыс. грн на любой микробизнес;
  • вторая — гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в области переработки;
  • третья и четвертая программы — гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га) и строительство новых теплиц (до 7 млн ​​грн);
  • пятая программа — гранты для стартапов в ИТ;
  • шестая — это гранты для обучения новым навыкам в сфере информационных технологий.

Дополнение

Украинцы, которые хотят запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты до 250 тысяч гривен в рамках новой правительственной программы "эРобота".

Источник: УНН
Теги: Кабмин, война с Россией, Денис Шмыгаль
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