Должна заплатить за свое бесчеловечное поведение: Украина подала в суд Гааги важный документ по делу против россии

КИЕВ. 1 июля. УНН. Украина подала Меморандум в Международный Суд ООН по делу против российской федерации по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Об этом сообщает МИД, передает УНН.

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"1 июля 2022 года Украина подала Меморандум в Международный Суд ООН по делу против российской федерации по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на основании ложных обвинений в совершении Украиной геноцида против собственных граждан россия грубо нарушила суверенитет Украины, признала независимость так называемых "днр" и "лнр" и начала 24 февраля 2022 года широкомасштабное вторжение по всей территории Украины. В поданном сегодня Меморандуме Украина официально требует ответственности и полного возмещения ущерба, причиненного грубыми нарушениями международного права со стороны россии.

"Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказание за него является одним из важнейших международных договоров, созданных в ответ на ужасы Второй мировой войны и Холокоста. Однако россия обезобразила этот договор, чтобы оправдать совершение зверств против Украины", - отмечается в сообщении.

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Так, Меморандум Украины показывает, как с 2014 года россия распространяла лживый нарратив, обвиняя Украину и ее должностных лиц в совершении геноцида. россия использовала эти обвинения как повод для начала новой фазы агрессии против Украины: начав полномасштабное вторжение, совершая зверства против тысяч невинных украинцев, заставляя миллионы украинцев покидать свои дома и нанося десятки миллиардов долларов ущерб, уничтожая города и села. Президент россии прямо заявил, что целью этих действий было прекращение так называемого “геноцида”. Это лживое заявление является свидетельством злоупотребления и нарушения россией своих фундаментальных обязанностей по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. россия в очередной раз продемонстрировала миру полное пренебрежение к верховенству права, жестокое безразличие к человеческим страданиям и полное пренебрежение к международному правопорядку.

”26 февраля 2022 года, только через два дня после того, как россия начала новую волну агрессии, Украина возбудила дело против россии в Международном Суде ООН. Суд быстро созвал слушания и 16 марта 2022 года издал Приказ о применении временных мер. 13 голосами против 2, Суд постановил, что "россия должна немедленно прекратить военные действия, начатые 24 февраля 2022 года на территории Украины", - информирует МИД.

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Однако россия намеренно нарушила Приказ Суда. Представитель Кремля прямо заявил, что россия будет игнорировать Приказ самого авторитетного судебного учреждения мира.

"россия должна заплатить за свое бесчеловечное поведение и за разрушения и страдания, которые она нанесла Украине и украинскому народу. Сегодняшнее представление к высшему судебному органу Организации Объединенных Наций является важным шагом в процессе привлечения россии к ответственности и получению от ее соответствующего возмещения", - подчеркивают в МИД.