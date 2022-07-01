Конкурс на должность директора НАБУ должен быть объявлен в ближайшие дни или недели – Зеленский

КИЕВ. 1 июля. УНН. Конкурс по избранию руководителя Национального антикоррупционного бюро должен быть объявлен в ближайшие дни или недели. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере в Киеве, передает УНН.

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"Что касается НАБУ, конкурс должен быть объявлен, там должен быть полный состав комиссии. Уверен, что в следующие дни или недели это будет сделано. Что касается руководителя САП, не Президент решает, а комиссия решает, кто победитель, а потом назначает Генеральный прокурор, а точно не Президент Украины", - рассказал Зеленский.

Детали

Зеленский также отметил, что у него были другие приоритеты начиная с 24 февраля.

"Война самый главный приоритет. Это не говорит, о том, что жизнь заканчивается и параллельно мы должны это делать. Именно поэтому мы и получили кандидатство, а потом уже рекомендации. Ибо весь мир понимает, что главную реформу, которая сейчас происходит в Европе делает именно Украина", – сказал Зеленский.

Дополнение

12 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с должности.

Добавим

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщала, что Украина выполнит семь рекомендаций Европейской комиссии по членству в Евросоюзе до конца года.

Украина для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз должна выполнить некоторые условия, среди важных – усилить борьбу с коррупцией и олигархами. В частности, завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП.