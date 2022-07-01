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Украина обсудила с США поддержку Воздушных сил государства

Украина обсудила с США поддержку Воздушных сил государства

КИЕВ. 1 июля. УНН. Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук провел телефонный разговор с начальником штаба Воздушных Сил Соединенных штатов Америки генералом Чарльзом Квинтоном Брауном-младшим. Об этом информирует пресс-служба Воздушных Сил Украины, пишет УНН.

Цитата

«Военные руководители обсудили план действий по партнерской поддержке Вооруженных Сил Украины и Воздушных Сил, в частности, в контексте военно-технической помощи от Правительства Соединенных штатов Америки», - сообщили в пресс-службе.

Детали

Как отмечается, начальник штаба ВС США отметил вдохновляющее мужество и отвагу украинского народа и Вооруженных Сил Украины и заверил, что Воздушные Силы Соединенных штатов будут продолжать поддерживать Украину в противостоянии с российской агрессией.

Напомним

Как писал УНН, воздушные Силы ВСУ в Николаевской области уничтожили российский БПлА “Форпост” стоимостью 7 миллионов долларов.

Источник: УНН
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