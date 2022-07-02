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Еврокомиссия разрешит россии возобновить перевозки в Калининград – Spiegel

Еврокомиссия разрешит россии возобновить перевозки в Калининград – Spiegel

КИЕВ. 2 июля. УНН. Еврокомиссия планирует выпустить разъяснение, которое позволит россии возобновить поставки в Калининград через Литву. Об этом сообщает издание Spiegel, передает УНН.

Детали

Еврокомиссия намерена опубликовать разъяснение по поводу перевозок россии через Литву в ближайшие дни. Согласно документу, россии будет разрешено ввозить в Калининград подсанкционные товары, но только в объемах, сравнимых с поставками до вторжения.

Как сообщается, этот шаг положит конец разногласиям, которые не только были значительным источником напряженности между москвой и Брюсселем, но и выявили глубокие разногласия внутри ЕС в отношении правильного подхода к рф. В Вильнюсе решение расценивают как поражение.

Напомним

18 июня стало известно, что литовские железные дороги перестанут производить транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Европейского союза, в Калининград.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, транзит
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