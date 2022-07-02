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"Пытались нанести удар по военным объектам беларуси": лукашенко снова привиделись попытки атак ВСУ

"Пытались нанести удар по военным объектам беларуси": лукашенко снова привиделись попытки атак ВСУ

КИЕВ. 2 июля. УНН. Белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что Вооруженные силы Украины якобы несколькими днями ранее пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, однако все ракеты удалось перехватить, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

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"Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории беларуси", — сказал Лукашенко.

По его словам, ракеты удалось перехватить комплексами "Панцирь".

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Напомним

В начале марта лукашенко заявил, что его хотят затолкать в войну с Украиной. Кто толкает, он не уточнил.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь, ВСУ
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