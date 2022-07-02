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лукашенко не хочет воевать в Украине, но приказал "взять под прицел" центры принятия решений противников

лукашенко не хочет воевать в Украине, но приказал "взять под прицел" центры принятия решений противников

Александр Лукашенко

КИЕВ. 2 июля. УНН. Белорусский диктатор александр лукашенко выдал ряд заявлений о войне в Украине – воевать не хочет, но военным приказал "взять под прицел" центры принятия решений противников Минска, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как пишут росСМИ, лукашенко приказал "военным взять под прицел центры принятия решений противников Минска". При этом лукашенко снова подчеркнул, что белорусская сторона не хочет участвовать в войне в Украине, напоминая, что там нет ни одного солдата страны.

"Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна — одним махом разобраться и с россией, и с беларусью", — заявил лукашенко.

По его словам, "не стоит доверять высказываниям украинской стороны о том, что Киев якобы переживает, что белорусские войска вторгнутся в Украину через северную границу".

Напомним

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Вооруженные силы Украины якобы несколькими днями ранее пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, однако все ракеты удалось перехватить.

Источник: УНН
Теги: Украина, Беларусь
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