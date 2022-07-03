Зеленский: Донбасс – эпицентр жестких боевых действий

КИЕВ. 3 июля. УНН. Во время вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Донбасс является эпицентром жестких боевых действий. Об этом информирует УНН.

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Как сообщил Глава государства, за предыдущие сутки российская армия нанесла 12 ракетных ударов, среди которых Донецкая и Николаевская области.

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"Жестокие боевые действия продолжаются по всей линии фронта, на Донбассе – эпицентр, конечно, в городах Луганской области", — сказал Президент.

Владимир Зеленский добавил, что в Харьковской области усиливается враждебная активность.

Напомним

Украинские военные освободили населенный пункт Ивановка в Херсонской области.