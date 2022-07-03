Помощь Евросоюза на восстановление Украины после войны может превысить 500 миллиардов евро - Bloomberg

КИЕВ. 3 июля. УНН. Европейский Союз может покрыть основную часть общей финансовой помощи Украине на послевоенное восстановление, которая может превысить 500 млрд евро. 4-5 июля на донорской конференции в швейцарском городе Лугано Украина предоставит масштабный проект восстановления страны. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Сообщается, что на следующей неделе, 4-5 июля на донорской конференции в швейцарском городе Лугано Украина представить масштабный проект восстановления страны. По данным Bloomberg план состоит из около 2000 страниц. В нем будет представлен широкий список проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также в диверсификацию энергетических ресурсов.

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«Официальные лица Европейского Союза заявили, что блок из 27 членов, который в прошлом месяце официально признал Украину кандидатом, внесет основную часть общей финансовой помощи, объем которой может превысить 500 миллиардов евро (523 миллиарда долларов)», - говориться в сообщении.

Источники Bloomberg сообщили на условиях анонимности, что украинское правительство обработало проект с донорами, включая ЕС, которые предоставят отзывы в ближайшие месяцы.

«Европейская комиссия, исполнительный орган блока, изучает варианты финансирования, включающие гранты и займы, хотя подробностей мало, а официальные лица не торопятся выдвигать оценки, пока бушует война. Одной из возможностей является совместное заимствование на рынках, аналогичное механизму сбора средств для фонда восстановления после пандемии ЕС», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина в Лугано в Швейцарии представит национальный взгляд на восстановление.

В Мининфраструктуре объяснили, какие составляющие будут охватывать план восстановления Украины после победы в войне.