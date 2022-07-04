Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,53 0,1243 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Даже полученная виза не гарантирует беспрепятственный въезд россиян в Украину - Енин
Даже полученная виза не гарантирует беспрепятственный въезд россиян в Украину - Енин
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14280

Россияне собрали на Донбассе сейчас свою величайшую огневую мощь, - Зеленский

Россияне собрали на Донбассе сейчас свою величайшую огневую мощь, - Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 4 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что россияне собрали на Донбассе сейчас свою величайшую огневую мощь. Об этом информирует УНН.

Подробности

Глава государства заявил, что у России достаточно «Смерчей», «Ураганов», «Градов», чтобы уничтожать в Украине город за городом.

Цитата

"Они (россияне - ред.) собрали на Донбассе сейчас свою величайшую огневую мощь. И они могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта. Это реальность. Поэтому мы уничтожаем потенциал оккупантов изо дня в день", - говорится в обращении.

Зеленский подчеркнул, что полученные системы HIMARS и другое оружие от партнеров играют при этом немаловажную роль.

"Не меньшую роль играет и то, что мы бережем жизнь наших воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего", - добавил Президент.

Напомним

Зеленский сообщил, что главной задачей государства является обеспечение украинских воинов самым современным оружием.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.