Россияне собрали на Донбассе сейчас свою величайшую огневую мощь, - Зеленский
Владимир Зеленский
КИЕВ. 4 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил, что россияне собрали на Донбассе сейчас свою величайшую огневую мощь. Об этом информирует УНН.
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Глава государства заявил, что у России достаточно «Смерчей», «Ураганов», «Градов», чтобы уничтожать в Украине город за городом.
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"Они (россияне - ред.) собрали на Донбассе сейчас свою величайшую огневую мощь. И они могут использовать десятки тысяч артиллерийских снарядов ежесуточно на одном участке фронта. Это реальность. Поэтому мы уничтожаем потенциал оккупантов изо дня в день", - говорится в обращении.
Зеленский подчеркнул, что полученные системы HIMARS и другое оружие от партнеров играют при этом немаловажную роль.
"Не меньшую роль играет и то, что мы бережем жизнь наших воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего", - добавил Президент.
Напомним
Зеленский сообщил, что главной задачей государства является обеспечение украинских воинов самым современным оружием.