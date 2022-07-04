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Президент: российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет

Президент: российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет

КИЕВ. 4 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет. Об этом информирует УНН.

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Глава государства заявил, что российская экономика оказалась в самом большом кризисе за последние 50 лет, а мир отказывается от связей со страной-агрессором.

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«Слова «обвал», «дефицит» и «бедность» – это то, что будет описывать русскую жизнь, пока это государство хочет быть государством-террористом ", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что русские войска потеряли более 35 тысяч солдат, и это число растет.

«И ради чего все это? Ради того, чтобы безумные пропагандисты показали где-то в своих эфирах российский или советский флаг на руинах... Другого ответа просто нет», — подчеркнул Зеленский.

Напомним

Зеленский сообщил, что россияне собрали на Донбассе сейчас свою величайшую огневую мощь.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
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