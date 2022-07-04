Премьер-министр Чехии: мы должны найти консенсус по дальнейшей поддержке Украины, в частности военной

КИЕВ. 4 июля. УНН. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страны Европейского Союза должны найти консенсус по дальнейшей поддержке Украины, в том числе военной. Фиала высказал это мнение изданию POLITICO, находясь на конференции в швейцарском Лугано по поводу послевоенного восстановления Украины, пишет УНН.

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"Так же, как нам удалось прийти к консенсусу на последнем Европейском совете — согласившись с тем , что Украина заслуживает статуса кандидата, — мы должны найти консенсус и по дальнейшей поддержке Украины, в том числе военной", — заявил Фиала.

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Премьер-министр Чехии отметил, что страны должны обсудить, как "максимально эффективно" обеспечить послевоенное восстановление Украины. Он добавил, что "мы все хотели бы увидеть конец конфликта сейчас, он не за горами".

Как заявил Фиала, Чехия поддерживает скорейшее принятие четкого и конструктивного национального плана реконструкции, чтобы "помочь Украине встать на ноги".

Кроме того, по его словам, российская агрессия указала на слабость архитектуры безопасности ЕС, несмотря на то, что война продолжается вне блока. Страны Евросоюза планируют усилить традиционное военное производство, а также противодействие новым типам угроз, в частности, в киберпространстве.

"Список наших текущих проблем длинный и выглядит ужасно, но все они указывают на одну общую тему: рассматривать наши различия не как недостаток, а использовать их как нашу величайшую силу. Я твердо верю, что наше европейское сообщество выйдет из этого кризиса сильнее, чем когда-либо. Это наша задача", — отметил Фиала в итоге.

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Украина представит у Лугано национальный взгляд на восстановление страны.