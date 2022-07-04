Еврокомиссия проведет конференцию по послевоенному восстановлению Украины

КИЕВ. 4 июля. УНН. Европейская комиссия намерена провести международную конференцию по восстановлению Украины после войны. Об этом заявила Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции в Лугано, пишет УНН.

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"Мы с канцлером (Германии Олафом) Шольцем - в тесном сотрудничестве с международными партнерами - организуем после лета международную конференцию высокого уровня. Мы хотим собрать вместе самые яркие умы и ведущих мировых экспертов по реконструкции, чтобы убедиться, что это начинание будет выполнено правильно. Это придаст дополнительную уверенность всем инвесторам: Ваши деньги не только служат благому делу, они будут, прежде всего, потрачены эффективно и результативно, с максимальной отдачей для народа Украины", - сказала фон дер Ляйен.

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По словам главы Еврокомиссии, Европа несет особую ответственность и стратегически заинтересована в том, чтобы быть рядом с Украиной на каждом шагу на пути восстановления.

Украина хочет быть частью Европейского Союза, но также и ЕС заинтересован в том, чтобы Украина стала его членом, отметила она.

"Через платформу реконструкции Европейская комиссия может предложить свой обширный опыт в реализации программ, сочетающих реформы и инвестиции. Кроме того, мы уже давно тесно сотрудничаем с Украиной. И эта работа только усилится теперь, когда Украина официально стала кандидатом на вступление в наш Союз. Но помимо нашего собственного опыта, мы хотели бы привлекать советы извне", - отметила президент ЕК.

Ранее

Как писал УНН, сегодня в швейцарском Лугано стартовала конференция по восстановлению Украины. Украинская делегация представит проект соответствующего плана и видение послевоенного развития страны.