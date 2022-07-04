План восстановления Украины оценили в 750 млрд долларов, платить их должна россия – Шмыгаль

КИЕВ. 4 июля. УНН. План восстановления Украины в результате российской агрессии уже сейчас оценивается в 750 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Лугано, пишет УНН.

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«Кто должен заплатить за План Восстановления, который сейчас оценивается в 750 млрд долларов? Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы россии и российских олигархов», - сказал премьер-министр.

Детали

По его словам, российские власти развязали эту кровавую войну, они повлекли эти масштабные разрушения и они должны понести за это ответственность.

«Замороженные активы по разным оценкам составляют от 300 до 500 млрд долларов. Часть стран уже начали процессы не только заморозки, но и конфискации этих активов», - отметил Шмыгаль

Он также особо отметил, что прямой инфраструктурный ущерб Украине составляет 100 млрд долларов.

«Сегодня прямые инфраструктурные убытки нашему государству составляют 100 млрд долларов. Разрушены или повреждены более 1200 образовательных учреждений, более 200 больниц, 1000 км газопроводов, водопроводов и электросетей, дорог и железнодорожных путей, и каждый объект мы считаем, под каждый объект будет проект восстановления», - сообщил Шмыгаль.

Напомним

Как писал УНН, сегодня в швейцарском Лугано стартовала конференция по восстановлению Украины. Украинская делегация представит проект соответствующего плана и видения послевоенного развития страны.