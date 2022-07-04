Мельник вскоре может покинуть должность посла в Германии и стать заместителем министра иностранных дел – BILD

КИЕВ. 4 июля. УНН. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник вскоре может покинуть должность, и стать заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Об этом пишет немецкая газета-таблоид BILD, передает УНН.

Детали

Как пишет газета со ссылкой на свои источники в украинском правительстве, посол в скором времени может покинуть Берлин, и вернуться в Киев, где займет должность заместителя министра иностранных дел.

По данным источников, данное предложение МИД сделало Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В министерстве “ценят посла за его работу, и хотят видеть в Киеве на этой позиции”. Как пишет газета, переезд Мельника из Берлина может состояться до осени.

Необычным BILD называет тот факт, что представитель Киева остался на должности посла Украины даже после смены центральной власти. Он был послом при каденции пятого Президента Петра Порошенко, и продолжил деятельность уже при Зеленском. В целом, Мельник занимает пост 8 лет. Отмечается, что послы обычно находятся на должности в течение четырех лет, максимум шесть лет.

В МИД Украины отказались комментировать вопрос об увольнении Мельника для BILD. Сам посол также не доступен для комментариев.

Добавим

Мельник известен своей резкой критикой властей Берлина за задержки поставок оружия Украине, а также защитой Степана Бандеры, который признан национальным героем Украины.

В одном из последних интервью немецким СМИ посол назвал “пощечиной Украине” запрет немецкими властями украинской символики в Берлине на 8-9 мая.



Ранее Мельник обвинил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в чрезмерной близости к россии на фоне войны в Украине. В интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel он обвинил политика “в паутине контактов" со страной-террористом.