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Украина получит 1 млрд евро макрофина от ЕС до конца июня - ЕК

Украина получит 1 млрд евро макрофина от ЕС до конца июня - ЕК

КИЕВ. 4 июля. УНН. Первый транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро Украина получит до конца июля. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис на конференции в Лугано, пишет УНН.

Детали

Так, со слов Домбровскиса, в общей сложности поддержка ЕС сейчас составляет более 4 миллиардов евро с начала вторжения россии в Украину. Однако, отметил он, потребуется гораздо больше международной помощи.

Он отметил, что МВФ оценивает разрыв платежного баланса Украины только в этом году в 39 миллиардов долларов.

Цитата

"Сейчас мы работаем над предоставлением еще одной новой исключительной программы макрофинансовой помощи на сумму 9 миллиардов евро. Первая часть поступит до летних каникул, это 1 миллиард евро после одобрения Европарламента и стран-членов", - заявил вице-председатель ЕК.

Ранее

В конце июня Европейский Союз должен был окончательно согласовать детали финансового пакета для Украины на сумму в 9 млрд евро (9,5 млрд долларов).

С такой идеей Еврокомиссия выступила еще в мае.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, помощь
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