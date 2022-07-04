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Ждут погрузки украинским зерном: на внешнем рейде Севастополя заметили 4 судна – СМИ

Ждут погрузки украинским зерном: на внешнем рейде Севастополя заметили 4 судна – СМИ

КИЕВ. 4 июля. УНН. В нескольких милях к северо-западу от входа в Севастопольскую бухту сейчас стоят четыре судна класса Bulk Carrier – такие используются для перевозки сыпучих грузов, в частности зерновых культур. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

4 июля, как сообщали СМИ, от зернового терминала "Авлита" в Доковой бухте Севастополя отошел загруженный украинским зерном российский балкер "Матрос Позинич". Менее чем через час под погрузку возле терминала стало очередное судно.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, как у зернового терминала стоят на погрузке судна. Так, 23 июня грузилось зерном сразу два балкера, один из которых класса "река-море".

Незаконный вывоз россией украинского зерна через оккупированный Крым в третьи страны расследует украинская прокуратура.

Украинские власти обвиняют россию в похищении украинского зерна на оккупированных территориях. россия это отрицает.

Источник: УНН
Теги: Россия, зерно, Украина
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