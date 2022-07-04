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Восстановление это то, что нужно делать уже прямо сейчас - Зеленский

Восстановление это то, что нужно делать уже прямо сейчас - Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Сайт Офиса Президента Украины

КИЕВ. 4 июля. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский рассказал о конференции в Лугано, где обсуждали "План Маршалла" для Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня в Лугано состоялась конференция, посвященная восстановлению Украины. Президент отметил, что часто некорректно расставляют акценты, когда говорят об восстановлении страны/

Цитата

"Это ведь не только о том, что должны сделать после нашей победы или в последующие годы, но и то, что нужно делать уже прямо сейчас", — добавил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что российские войска разрушают украинские города, села и поселки каждый день и это означает потребность в колоссальных средствах на восстановление инфраструктуры, возвращение медицины, социальных услуг и восстановление нормальной экономической жизни. Одних только разрушенных домов в освобожденных районах – десятки тысяч.

"Поэтому восстановление Украины – это не только о том, что нужно сделать потом, после нашей победы, но и о том, что нужно делать в это время. И мы должны делать это вместе с нашими партнерами, со всем демократическим миром", - сказал Президент.

Напомним

Зеленский образовал 14 военных администраций в Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: восстановление, обращение, Владимир Зеленский
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