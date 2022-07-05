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В Швеции находятся 100 тысяч украинских беженцев

В Швеции находятся 100 тысяч украинских беженцев

КИЕВ. 5 июля. УНН. Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, которая находится с визитом в нашей стране, сообщил, что в Швеции находится 100 тысяч украинских беженцев, пишет УНН.

Детали

Владимир Зеленский выразил благодарность Швеции за гуманитарную поддержку Украины и наших граждан.

«Сто тысяч украинских граждан находятся в Швеции и Швеция поддерживает их. Мы будем помнить ваше искреннее внимание к гражданам Украины в это тяжелое время российской войны», – сказал Президент.

Со своей стороны, Магдалена Андерссон отметила, что ее визит демонстрирует поддержку и солидарность Швеции с Украинским государством и его народом в это сложное время.

Во время встречи стороны обсудили восстановление Украины. Президент выразил надежду, что Швеция присоединится к этому процессу.

Добавим

Украина и Швеция обсудили вопросы переработки отходов.

Источник: УНН
Теги: беженцы, Швеция
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