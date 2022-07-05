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В Лугано приняли итоговую декларацию конференции по восстановлению Украины: что предполагается

В Лугано приняли итоговую декларацию конференции по восстановлению Украины: что предполагается

КИЕВ. 5 июля. УНН. В декларации конференции в Лугано главы государств и правительств обязывались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению. Создается координационная платформа для подготовки и реализации плана восстановления и развития страны, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, пишет УНН.

Цитата

"В Лугано приняли итоговую декларацию конференции, в которой главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению", - написал Шмыгаль в Telegram.

"Главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению - от начала и до долгосрочного восстановления. От имени всего украинского народа хочу их за это поблагодарить", - отметил Шмыгаль, которого цитируют в пресс-службе правительства.

Детали

По словам Премьера, "проект Плана восстановления и развития под руководством Украины был признан основным рамочным документом, задающим направление процессу восстановления".

Кроме того, все достопочтенные участники конференции, по его словам, поддержали создание координационной платформы между правительством Украины и всеми двусторонними и многосторонними партнерами, организациями и международными финансовыми организациями для подготовки и реализации плана.

Декларация содержит ключевые принципы, определяющие критерии и методы обновления:

  • Партнерство. Украина будет возглавлять процесс восстановления и воплощать его вместе с международными партнерами.
  • Направленность на реформы.
  • Прозрачность, подотчетность, верховенство права.
  • Демократическое участие.
  • Привлечение многих стейкхолдеров.
  • Гендерное равенство и инклюзия.
  • Устойчивое развитие.

"Всего за 6 недель мы вместе с более чем 3000 экспертами, должностными лицами, парламентариями наработали реформы и предложили прорывные проекты по 24 направлениям. И за это я также хочу всех поблагодарить, кто уже включился в работу над Планом восстановления", - отметил глава правительства.

Шмыгаль также сообщил, что работа над имплементацией Плана восстановления начнется уже сегодня — во время круглого стола.

Дополнение

4 июля в швейцарском Лугано стартовала двухдневная конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видение послевоенного развития страны.

Источник: УНН
Теги: Украина, восстановление, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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