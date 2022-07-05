Украину нужно отстраивать по принципу "лучше, чем было" – вице-премьер-министр Польши

КИЕВ. 5 июля. УНН. Подход Польши к послевоенному восстановлению Украины заключается в направлении помощи в сферы наиболее острых и актуальных потребностей. Поэтому помощь нужно давать уже сейчас и по принципу "лучше, чем было". Об этом во время конференции в Лугано заявил вице-премьер-министр Польши Петр Глинский, передает УНН.

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"Восстановление Украины должно стать темой международных дискуссий во всех международных организациях. Надо иметь в виду, что процесс восстановления не должен ограничиваться восстановлением довоенного статуса кво. Это возможность восстановления по принципу “лучше, чем было”.

Мы имеем цель заложить фундамент долгосрочного развития страны и убеждены, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС будет способствовать положительным результатам этих усилий. Польша готова играть важную роль в восстановлении Украины путем двустороннего сотрудничества с украинской стороной на правительственном, региональном, местном и государственном уровнях.

Наш подход к восстановлению – это направление помощи в те сферы, где потребности являются более острыми и наиболее актуальными. Это значит, что мы не должны медлить с нашей помощью до того момента, когда у нас есть какие-либо политические решения. Украине нужно оказать значительную финансовую помощь в восстановлении здесь и сейчас", – заявил Глинский.

Он также добавил, что Польша уже в марте направила предложения в европейские комиссии, каким образом можно было бы сформировать подход ЕС к восстановлению Украины. В мае также была организована конференция в Варшаве, где были представлены обязательства на общую сумму 6 млрд долларов.

Напомним

4 июля в швейцарском Лугано началась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видения послевоенного развития страны.