Зеленский назвал главную цель гарантий безопасности для Украины

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украина нуждается в такой системе гарантий безопасности, которая сможет быть действенной даже без членства в НАТО. Главная цель – чтобы не было серой зоны безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире", передает УНН.

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"Самым большим объединением в Европе и действенными гарантиями безопасности можно ответить на те угрозы, которые сейчас дестабилизируют континент. Будущее Европы – спокойное и мирное – просто невозможно без этого. Нам нужно такое объединение в Европе , которое станет исторически самым большим. Конечно, уже многое сделано для этого. Но еще далеко не все. Например, именно как войну надо рассматривать то, что происходит на энергорынке Европы именно сейчас", - рассказал Зеленский.

Детали

По словам президента, Украина нуждается в такой системе гарантий безопасности, которая сможет быть действенной даже без членства в НАТО.

"Мы нуждаемся в такой системе гарантий безопасности, такого пространства безопасности, которое сможет быть действенным даже в условиях, когда мы не в Альянсе. Главная цель – чтобы не было серой зоны безопасности. Мы не в НАТО, но мы на этом пути. И должна быть определенность – и определенность сейчас. Что делать, чтобы не допустить агрессии? Что делать, чтобы немедленно прекратить начавшуюся агрессию? Мы хотим дать на это ответы и сейчас прорабатываем их с нашими партнерами, с теми государствами которые, собственно, и смогут стать гарантами", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что если бы такая система была сейчас, то не было этой войны.

"Мы делаем все, чтобы больше никогда не было ни одной "серой" зоны, в которой могла бы оказаться Украина", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что Украина создаст систему гарантий безопасности, которая защитит страну, пока мы не в НАТО.

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