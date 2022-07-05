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Нидерланды выделили 200 млн евро Украине как кредит через МВФ

Нидерланды выделили 200 млн евро Украине как кредит через МВФ

КИЕВ. 5 июля. УНН. Нидерланды предоставляют 200 миллионов евро Украине в качестве кредита через МВФ для поддержки ликвидности, сообщила министр внешней торговли и сотрудничества по развитию страны Лисье Шрайнемахер в интервью NRC, пишет УНН.

Цитата

"Мы смотрим на наибольшую потребность в краткосрочной перспективе. Украине пока не хватает 5 миллиардов долларов в месяц из своего бюджета. Вот почему Нидерланды предоставляют 200 миллионов евро для поддержки ликвидности как кредит через МВФ. Это существенная сумма денег в кармане", - сказала Шрайнемахер на полях конференции по восстановлению Украины в Лугано накануне.

Детали

На вопрос, есть ли у правительства Нидерландов уже конкретные планы проектов восстановления в Украине, она ответила: "У нас пока нет никаких подробных планов".

"Украина должна сначала указать сама, что нужно, что запланировано на октябрь", - отметила Шрайнемахер.

Дополнение

В декларации конференции в Лугано главы государств и правительств обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению. Создается координационная платформа для подготовки и реализации плана обновления и развития страны.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нидерланды
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