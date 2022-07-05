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МИД отреагировал на триколоры "республик" на МКС: призвал исключить рф из всех международных космических программ

МИД отреагировал на триколоры "республик" на МКС: призвал исключить рф из всех международных космических программ

КИЕВ. 5 июля. УНН. Россия должна быть исключена из всех международных космических программ. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Российские космонавты демонстрируют на космической станции флаг, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донбассе и превращают в пепел целые украинские города. Россия экспортирует свое варварство даже в космос - зону мира. Она должна быть исключена из всех международных космических программ", - написал Николенко.

Добавим

Российская госкорпорация "Роскосмос" накануне опубликовала фото, на котором российские космонавты развернули на МКС флаги боевиков ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина
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