Новости: Политика
5 июля 2022, 15:30 • Саша Картер • 8670
МИД отреагировал на триколоры "республик" на МКС: призвал исключить рф из всех международных космических программ
КИЕВ. 5 июля. УНН. Россия должна быть исключена из всех международных космических программ. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter, пишет УНН.
Цитата
"Российские космонавты демонстрируют на космической станции флаг, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донбассе и превращают в пепел целые украинские города. Россия экспортирует свое варварство даже в космос - зону мира. Она должна быть исключена из всех международных космических программ", - написал Николенко.
Добавим
Российская госкорпорация "Роскосмос" накануне опубликовала фото, на котором российские космонавты развернули на МКС флаги боевиков ОРДЛО.
Источник: УНН
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