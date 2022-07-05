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Джонсон верит в возвращение Украиной недавно захваченных войсками путина территорий: пообещал больше военной помощи

Джонсон верит в возвращение Украиной недавно захваченных войсками путина территорий: пообещал больше военной помощи

КИЕВ. 5 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что верит в возвращение Украиной недавно захваченных войсками путина территорий, и анонсировал больше военной помощи вскоре. Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

Цитата

"Проинформировал Президента Зеленского о прогрессе, достигнутом на прошлой неделе в G7 и НАТО. Я считаю, что украинские военные могут вернуть территорию, недавно захваченную войсками путина. Великобритания по-прежнему отдана делу помощи Украине в защите и восстановлении. Скоро прибудет больше британской военной помощи", - написал Джонсон в Telegram.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что снова созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поблагодарив за помощь в более чем миллиард долларов на безопасность, а также еще более 120 млн долл., анонсированные 5 июля.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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