Джонсон верит в возвращение Украиной недавно захваченных войсками путина территорий: пообещал больше военной помощи

КИЕВ. 5 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что верит в возвращение Украиной недавно захваченных войсками путина территорий, и анонсировал больше военной помощи вскоре. Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

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"Проинформировал Президента Зеленского о прогрессе, достигнутом на прошлой неделе в G7 и НАТО. Я считаю, что украинские военные могут вернуть территорию, недавно захваченную войсками путина. Великобритания по-прежнему отдана делу помощи Украине в защите и восстановлении. Скоро прибудет больше британской военной помощи", - написал Джонсон в Telegram.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что снова созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поблагодарив за помощь в более чем миллиард долларов на безопасность, а также еще более 120 млн долл., анонсированные 5 июля.