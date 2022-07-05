Украина инициировала процесс отстранения россии от заседаний ПА ОБСЕ

КИЕВ. 5 июля. УНН. Заместитель председателя фракции “Слуга Народа” Евгения Кравчук сообщила о предоставлении правки на заседании в Бирмингеме об отстранении россии от заседаний Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом она сообщила в эфире национального телемарафона, передает УНН.

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"Мы подали правку на заседании в Бирмингеме, которая начинает процесс написания процедуры – как исключить делегацию. Потому что в ОБСЕ в отличие от Совета Европы, где мы это уже сделали – мы исключили россию, нет даже механизма как исключить делегацию в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Мы предложили правку: если страна совершает агрессию, один член ОБСЕ против другого – то постоянный Комитет, куда входят Председатели делегаций и руководство Ассамблеи, может принять решение об отстранении такой делегации, пока страна не вернется к цивилизованному образу жизни и ведению дел”, – объяснила Кравчук.

Дополнение

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна сделать выбор: позволить россии разрушить организацию или найти способ приостановить полномочия рф.