Ограничения передвижения военнообязанных: в Раде отреагировали законопроектом

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о порядке выезда за пределы областей проживания военнообязанных Украины. Закон под номером 7522 появился на сайте Рады, передает УНН.

Детали

Законопроект зарегистрирован 05.07.2022.

Его инициаторами являются Нестеренко Кирилл Александрович, Зуев Максим Сергеевич, Черный Дмитрий Сергеевич.

Отметим, что текста законопроекта пока нет в доступе.

Документ передан на рассмотрение руководству.

Дополнение

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что военнообязанные не могут покидать место жительства без разрешения военкомата.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный добавил, что военное командование в ближайшие дни не будет препятствовать передвижению по регионам военнообязанных, поскольку таких указаний не было.

В комментарии УНН спикер Министерства обороны Александр Мотузяник объяснил, что будет отдельная категория граждан, которые смогут совершать поездки в другие регионы на постоянной основе.