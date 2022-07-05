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Зеленский пообещал разобраться с вопросом о разрешениях на выезд за пределы областей военнообязанных

Зеленский пообещал разобраться с вопросом о разрешениях на выезд за пределы областей военнообязанных

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении пообещал разобраться с вопросом о решении Генштаба о введении процедуры получения разрешения на выезд за пределы областей проживания военнообязанных гражданам, передает УНН.

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"Сегодня в обществе возникло много споров по решению Генштаба ВСУ по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали относительно решения об утверждении Порядка получения разрешений. Обещаю с этим разобраться. Прошу Генеральный штаб в дальнейшем не принимать без меня подобных решений”, – заявил Зеленский.

Дополнение

Сегодня в Раду внесли законопроект о порядке выезда за пределы областей проживания военнообязанных Украины.

Ранее Генштаб заявил, что военнообязанные не могут покидать местожительство без разрешения военкомата.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный добавил, что военное командование в ближайшие дни не будет препятствовать передвижению по регионам военнообязанных, поскольку таких указаний не было.

В комментарии УНН спикер Министерства обороны Александр Мотузянык объяснил, что будет отдельная категория граждан, которые смогут совершать поездки в другие регионы на постоянной основе.

Источник: УНН
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