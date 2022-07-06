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Единой антипутинской коалиции среди партнеров еще не существует, она формируется, – Данилов

Единой антипутинской коалиции среди партнеров еще не существует, она формируется, – Данилов

Алексей Данилов

Источник: Сайт Офиса Президента Украины

КИЕВ. 6 июля. УНН. Среди стран-партнеров Украины еще нет «антипутинской коалиции». Об этом заявил секретарь Совета по нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью “Апостроф TV”, пишет УНН.

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«В этой войне у каждой страны свое видение. Окончательной антипутинской коалиции, единственной, на сегодняшний день еще нет – она только формируется. Скажем так, очерки уже существуют», – сказал Данилов.

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По его словам, украинская сторона четко отдает себе отчет, что такие государства, как Великобритания и Соединенные Штаты, уже приняли для себя решение.

«Есть часть стран, которые считаются партнерами, но, когда доходит до дел – есть и «тяжело во времени», и какие-то другие вещи. Это очень важная работа, она очень сложная, Президент прилагает большие усилия, потому что он каждый день общается, у него есть важная задача объяснять лидерам стран», - добавил секретарь СНБО.

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Источник: УНН
Теги: интервью
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