Зеленский заявил, что между ним и Генштабом нет никаких недоразумений

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоразумений с Генштабом ВСУ по поводу разрешений на выезд военнообязанных нет. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

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"По вчерашнему решению, сегодня было у нас заседание, в принципе у нас ежедневное заседание с военными. Сегодня было отдельное, дополнительное заседание по этому вопросу. Мы разобрались. Решение должно быть отменено, и официальную информацию вы обязательно получите. Детали говорят, что оно принято неправильно и есть согласование по этому решению", — сказал Зеленский.

Детали

В то же время он подчеркнул, что никаких недоразумений с Генштабом у него нет.

"У нас — война и мы должны работать одной командой. Мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность, надо исправлять эти ошибки, они мелкие, я считаю, по сравнению с этим единством, которое демонстрирует наше государство, народ Украины, наши ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это ни о чем. Ошибки надо исправлять, вот и все", — отметил он.

Дополнение

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 5 июля сообщили, что военнообязанные не могут покидать место жительства без разрешения военкомата.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный указал, что военное командование в ближайшие дни не будет препятствовать передвижению по регионам военнообязанных, поскольку таких указаний не было.

Впоследствии в Генштабе уточнили, что на передвижение в пределах области — разрешения не нужно, как и на передвижение в пределах города Киева и Киевской области. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение.

После этого в традиционном вечернем обращении Зеленский отметил, что в обществе появилось много споров по решению Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. И что он видит разные оценки такого решения, что есть непонимание и даже возмущение в обществе.

В результате Генеральный штаб ВСУ принял решение об отмене действия порядка предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на выезд за пределы места жительства.