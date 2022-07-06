Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,11 -0,4681 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Наступательный потенциал у вражеской группировки в Лисичанске исчерпан - эксперт
Наступательный потенциал у вражеской группировки в Лисичанске исчерпан - эксперт
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13650

Зеленского просят легализовать порно и эротику

Зеленского просят легализовать порно и эротику

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского призывают легализовать эротику и порно в Украине. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Главы государства, пишет УНН.

Цитата

«Нам пора двигаться к цивилизованным государствам, а не сидеть на уровне стран третьего мира, запрещающих женщинам носить коротенькие юбочки или раздеваться на пляже. Тем более сейчас, когда многие потеряли работу и это идеальный шанс принести деньги в украинские бюджеты, когда для многих - это единственный способ общения с противоположным полом из-за особенностей со здоровьем или места пребывания, когда такие законы противоречат свободе и ценностям "ЛГБТ" сообществ, когда даже сейчас в интернете существуют эротические сообщества от украинок для поддержки украинских солдат на фронте», - отмечает автор петиции.

Выходит, что эти девушки, все онлифансы и вебкам модели, пожертвовавшие деньги на ВСУ автоматически попадают под уголовную ответственность. Поэтому сейчас очень важно снять запреты на эротику и порно и легализовать их в Украине! Это докажет демократичность и свободу Украины, за которую мы сейчас боремся», - говорится в тексте обращения.

Подробности электронная петица была зарегистрирована 4 июля и уже успела набрать почти 4 тысячи подписей из 25 тыс необходимых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский эмоционально отреагировал на петицию об отмене запрета на выезд мужчин из Украины

Источник: УНН
Теги: порнография, петиция, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.