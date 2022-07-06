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Мы объявили настоящее сафари на российские и белорусские деньги – Енин

Мы объявили настоящее сафари на российские и белорусские деньги – Енин

Евгений Енин

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украина заставляет россию платить за свои зверства на нашей земле. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона, комментируя конфискацию российского имущества, пишет УНН.

Цитата

"На сегодняшний день мы можем говорить о том, что мы уже заставляем россию платить за те зверства, которые она делает в Украине, и именно поэтому мы объявили настоящее сафари на российские и белорусские деньги. Наши следователи уже изъяли легкий вертолет Bell- 427, реактивный самолет бизнес-класса "Гольфстрим" на сумму свыше 1,1 млрд грн. И конечно, мы не могли себе позволить, чтобы эти летательные аппараты просто где-то пылились. Именно поэтому они работают для наших воинов на нашу общую победу", – отметил первый заместитель министра.

Детали

По его словам, на этом поддержка Вооруженных сил Украины не завершается, следователи также изъяли и грузовики, и легковушки, и другую технику на общую сумму более 200 млн грн, и большую часть из них уже передали ВСУ.

Кроме того, отметил Енин, поставлено на финансовый контроль операции более 7 тысяч резидентов, которые имели хозяйственные отношения с россией или беларусью, чем предотвращен вывод средств на сумму до 200 млрд грн в указанные страны.

Он подчеркнул, что органы полиции используют все инструменты, предоставляемые законом.

Напомним

Как стало известно сегодня, вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука, передали на нужды ВСУ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Беларусь
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