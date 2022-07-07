Джонсон отказался уходить в отставку

КИЕВ. 7 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил членам Кабмина, призвавшим его подать в отставку, что не покинет должность. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

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"Работа премьер-министра состоит в том, чтобы провести страну сквозь трудные времена", - отметил премьер-министр Великобритании.

Детали

Источник, который приближен к Джонсону, заявил Sky News, что он "продолжит борьбу" и "совершенно противится" призывам к добровольному сложению полномочий.

Телеканал ITV со ссылкой на источники отмечает: Джонсон заявил министрам, что его отставка приведет к нестабильности в политике и призывам к парламентским выборам, нужно сосредоточиться на "лете экономического роста".

"Премьер-министр осознает, что имеет мандат от 14 миллионов человек, и единственный вариант, когда он уйдет – это если партия заберет этот мандат у него", – заявил Sky News источник, приближенный к лидеру консерваторов.

Как отмечается, нынешний глава процедурного Комитета 1922 года сэр Грэм Брэди предупредил Джонсона, что после переизбрания главы комитета там могут изменить правила и инициировать очередной вотум недоверия. Ожидается, что после отказа Джонсона уйти в отставку о сложении полномочий заявят еще несколько членов его правительства – пока СМИ насчитали примерно 40 отставок.

Как известно, предыдущий раз Джонсону попытались выразить недоверие 6 июня, тогда он сохранил должность.

Добавим

Ранее шесть министров покинули правительство Бориса Джонсона.

Так, менее чем за сутки свои должности покинули ряд министров: глава минфина Риши Сунак, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Квинс, министр по делам школ Робин Волкер и другие.

Как отмечают СМИ, главная претензия не к результатам работы или курсу Консервативной партии, главная претензия лично к премьеру.