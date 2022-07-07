Шольц: Германия готова предоставить гарантии безопасности для Украины, но не такие же, как в НАТО

КИЕВ. 7 июля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов в Бундестаге, заявил, что Германия готова пообещать Украине гарантии безопасности и обсуждает их формат с другими странами, но они не будут такими же, как в НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Детали

Как отмечается, Шольц пообещал предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности, но не автоматическую военную помощь в случае нападения. В настоящее время Берлин обсуждает с другими государствами и Украиной, как именно такие гарантии могут выглядеть.

Канцлер отмечает, что, очевидно, гарантии не могут быть такими же, как прописано в статье 5 договора НАТО, в котором говорится, что нападение на одну страну является нападением на все страны Альянса. Он считает, что, вероятнее всего, они должны быть "адаптированы к конкретной ситуации".

Больше деталей Шольц не предоставил, но отметил, что можно использовать "высокоэффективные санкции" против россии.

Напомним

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский во время участия в 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist "Антитезы, трансформации, достижения в меняющемся мире" Украина нуждается в такой системе гарантий безопасности, которая сможет быть действенной даже без членства в НАТО. Главная цель – чтобы не было серой зоны безопасности.