Джонсон уволил министра жилищного строительства Майкла Гоува

КИЕВ. 7 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уволил министра по вопросам жилищного хозяйства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува, открыто потребовавшего отставки главы правительства на фоне внутриполитических скандалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Министр стал первым чиновником, которого Джонсон уволил сам на фоне ряда отставок членов его кабинета.

Как отмечается, Гоув поддерживал выход Британии из ЕС. В 2019 году он был одним из претендентов на пост лидера Консервативной партии после отставки Терезы Мэй, но позже снял свою кандидатуру в пользу Джонсона.

Общее количество отставок из правительства действующего британского премьера, по подсчетам Sky News, составляет более 40 человек.

После увольнения Гоува об отставке заявил глава Минздрава и несколько помощников в правительственном аппарате.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил членам Кабмина, призывающим его подать в отставку, что не покинет должность.