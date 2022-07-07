КИЕВ. 7 июля. УНН. Министр иностранных дел россии сергей лавров уже на индонезийском острове Бали, готовясь к встрече G20, которая станет его первой личной встречей с самыми ожесточенными критиками вторжения рф в Украину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Встреча министров иностранных дел G20 продлится в Индонезии до пятницы.

В четверг, когда иностранные дипломаты прибывали на тропический остров для встречи, где в центре внимания будет война рф против Украины, были обеспечены строгие меры безопасности.

На приветственном ужине в четверг лавров впервые встретится с самыми ярыми противниками вторжения рф в Украину.

лавров планировал встретиться с некоторыми коллегами по G20 в кулуарах саммита, сообщили росСМИ, но министры, в том числе Анналена Бербок из Германии и госсекретарь США Энтони Блинкен, исключили отдельные встречи с лавровым.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что ее страна и страны-единомышленники будут использовать встречу G20, чтобы подчеркнуть последствия войны. "Мы коллективно четко изложим наши взгляды на позицию и поведение россии", - сказала она.

В повестке дня двухдневной встречи также стоит обсуждение вопросов энергетической и продовольственной безопасности, между тем россия обвиняется в разжигании глобального продовольственного кризиса и усилении инфляции путем блокирования поставок украинского зерна.

Некоторые официальные лица США и Европы подчеркнули, что встреча не будет "ведением дел как обычно", а представитель министра иностранных дел Германии заявил, что страны G7 будут координировать свой ответ лаврову.

Дополнение

В "Группу двадцати" входят страны Запада, которые обвинили москву в военных преступлениях в Украине и ввели санкции, а также такие страны, как Китай, Индонезия, Индия и Южная Африка, которые реагировали более сдержанно.

Высокопоставленные чиновники Великобритании, Канады и Соединенных Штатов избегали представителей россии во время финансовой встречи G20 в Вашингтоне в апреле.

В 2014 году G7 исключила россию из G8 из-за аннексии украинского Крыма.