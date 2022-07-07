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Борис Джонсон сегодня подаст в отставку – BBC

Борис Джонсон сегодня подаст в отставку – BBC

КИЕВ. 7 июля. УНН. Издание BBC сообщило, что глава британского правительства Борис Джонсон сегодня покинет пост лидера Консервативной партии, но останется премьер-министром до осени, информирует УНН.

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"Сегодня Борис Джонсон уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии – он останется премьер-министром до осени. Лидерская гонка Консервативной партии состоится этим летом, и новый премьер-министр будет назначен до конференции Тори в октябре", – говорится в сообщении.

Напомним

Уже 53 политика вышли из состава правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Борис Джонсон
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