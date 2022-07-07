Боррель призвал Китай "сыграть более конструктивную роль" в разрешении вопроса войны рф против Украины

КИЕВ. 7 июля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Китай сыграть более конструктивную роль в разрешении вопроса войны россии против Украины. Он сообщил об этом в Twitter после переговоров с китайским государственным советником и министром иностранных дел Ван И, информирует УНН.

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"Обсудили с членом Госсовета Китая Ван I отношения ЕС и Китая. Призвал Китай играть более конструктивную роль в разрешении (вопроса - ред.) войны россии против Украины и прекратить распространять дезинформацию о причинах и катастрофических глобальных экономических последствиях нападения России", — написал Боррель.

Ранее

На этой неделе в Индонезии пройдет встреча министров иностранных дел G20, на которой в центре внимания будет российско-украинская война. В страны "Группы двадцати" также входит и Китай, который сдержанно отреагировал на вторжение россии в Украину.