Боррель призвал Китай "сыграть более конструктивную роль" в разрешении вопроса войны рф против Украины
Жозеп Боррель
КИЕВ. 7 июля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Китай сыграть более конструктивную роль в разрешении вопроса войны россии против Украины. Он сообщил об этом в Twitter после переговоров с китайским государственным советником и министром иностранных дел Ван И, информирует УНН.
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"Обсудили с членом Госсовета Китая Ван I отношения ЕС и Китая. Призвал Китай играть более конструктивную роль в разрешении (вопроса - ред.) войны россии против Украины и прекратить распространять дезинформацию о причинах и катастрофических глобальных экономических последствиях нападения России", — написал Боррель.
Ранее
На этой неделе в Индонезии пройдет встреча министров иностранных дел G20, на которой в центре внимания будет российско-украинская война. В страны "Группы двадцати" также входит и Китай, который сдержанно отреагировал на вторжение россии в Украину.
Discussed w/ Chinese State Councillor/FM Wang Yi EU-China relations.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 7, 2022
Проходящий в Китай играет более функциональную роль в связи с Россией’s борьбой с Украиной и перемещение информацией о том, что влечет за собой и разнообразие глобальных экономических отношений России | } #39;s attack. pic.twitter.com/ORAQ1F5zx0