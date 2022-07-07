В ЕС предлагают конфисковывать активы россиян в пользу Украины

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Европейском Союзе разрабатывается законодательный план, по которому будет происходить конфискация попавших под санкции российских активов. В дальнейшем их планируют использовать для восстановления Украины. Об этом на вчерашнем брифинге в Страсбурге заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает УНН.

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"Рассмотрение этого вопроса (конфискации активов россии, - ред.) связано со справедливостью. Мы работаем над юридической основой, чтобы позволить использование активов россии и частично олигархов для восстановления Украины", - подчеркнула она.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что конференция в Лугано, которая недавно состоялась, была успешной, а все из-за того, что там были озвучены различные подходы к послевоенному восстановлению Украины.

Разработку юридической основы также подтвердила и президент Европейского парламента Роберт Метсол.

А недавно глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство хочет последовать примеру Канады и конфисковать активы россиян, чтобы отдать их Украине.

Добавим

В начале марта ряд российских олигархов, приближенных к президенту рф путину, попали под санкции со стороны ЕС, а позже – Великобритании. Среди них оказался бизнесмен Дмитрий Мазепин и его сын-гонщик Никита, итальянскую виллу которого недавно арестовали.

Дом расположен на севере Сардинии – в городе Портиско провинции Сассари. Он стоит 110 млн долларов. Финансовая полиция Италии обнаружила, что вилла принадлежит иностранной компании, которой Мазепины вместе владеют через их же "иностранное корпоративное предприятие".

Отец Никиты - Дмитрий Мазепин - прокремлевский бизнесмен, ранее бывший гендиректором концерна “Уралхим”, однако после введения персональных санкций, он продал 52% акций компании, покинул кресло гендиректора и передал управление “Уралхимом” своим приспешникам – Дмитрию Коняеву и Дмитрию Татьянину.

По сообщениям иностранных СМИ, подобным образом поступил не только Мазепин, но и другие российские бизнесмены, в том числе Алексей Мордашов.