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Джонсон в своей речи об отставке обратился к украинскому народу и заверил в поддержке

Джонсон в своей речи об отставке обратился к украинскому народу и заверил в поддержке

Борис Джонсон

КИЕВ. 7 июля. УНН. В своем выступлении, во время которого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке, он обратился к украинскому народу с обещанием дальнейшей поддержки, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Позвольте мне сейчас сказать народу Украины, что я знаю, что мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется», - заявил он.

Напомним

7 июля британский премьер Джонсон подал в отставку. Это произошло после развала правительства премьера – кабинет покинули 55 человек.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что Джонсон планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после заявления о своей отставке.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Борис Джонсон
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