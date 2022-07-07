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Из-за войны паломники не смогут посетить Умань на Рош ха-Шана – посольство

Из-за войны паломники не смогут посетить Умань на Рош ха-Шана – посольство

КИЕВ. 7 июля. УНН. Украина в этом году не допустит паломников в Умань на Рош ха-Шана из-за военных действий, которые продолжаются в стране. Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Государстве Израиль, опубликованном в Twitter, пишет УНН.

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"Из-за опасений за жизнь и благополучие гостей Украины и в свете вопиющей российской войны в нашей стране, несмотря на все усилия, мы не можем гарантировать безопасность паломников и в настоящее время не разрешаем туристам и гостям въезд в Украину", - цитирует пресс-служба обращение посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука для местных СМИ.

Добавим

Праздник Рош ха-Шана приобрело в Украине статуса национального. Ежегодно на празднование еврейского нового года в Умань приезжает от 30 до 50 тысяч паломников из разных стран.

В прошлом году на празднование Рош ха-Шана в город Умань прибыло более 29 000 паломников-хасидов.

Источник: УНН
Теги: Израиль, Умань, паломники, Рош ха-Шана
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